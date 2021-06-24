Эксперт: данных о том, какой вакцинной нужно ревакцинироваться от COVID-19, недостаточно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Данных о том, стоит ли тем, кто изначально привился одной вакцинной против коронавируса, ревакцинироваться другим вакцинным препаратом, пока недостаточно, заявил в четверг на пресс-конференции профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"В настоящее время рекомендация такая: привился "Спутником V" - будет "[Спутник] Лайт", ею надо продолжать. В отношении других и перекрестной [вакцинации] пока данных недостаточно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19, но не сдавал тест на антитела, эксперт отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация не требует определения количества антител. "Возьмем такие прививки как желтая лихорадка, прошло 10 лет, не надо никаких антител делать, надо делать вакцину. <...> И так же по многим другим инфекционным заболеваниям", - пояснил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав в ближайшее время выпустит рекомендации по срокам проведения ревакцинации от коронавируса. В частности, министр отмечал, что в период эпидемического подъема ревакцинироваться можно в период шесть месяцев - как для переболевших, так и для вакцинированных ранее.