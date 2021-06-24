Эксперт: Краснодарский край из-за ограничений может потерять до 50% туристов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края после 1 августа могут потерять половину туристов из-за требования о предоставлении сертификата о вакцинации. Такой прогноз озвучил ТАСС генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня - начале июля . И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании, наблюдаются очереди", - сказал Уманский.

По сути, считает он, это означает конец летнего туристического сезона на юге России. При этом "мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду зарубеж", уверен эксперт.

"Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации", - подчеркнул Уманский.

Для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, с 1 августа - сертификат о вакцинации, объявили сегодня власти региона.