В детских лагерях на Кубани не будут требовать от детей сертификат вакцинации

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Требование о наличии сертификата о вакцинации от коронавируса на курортах Краснодарского края не будет распространяться на детские лагеря, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе региональной администрации.

"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря новые требования не распространяются", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, с 1 августа - только при наличии сертификата о вакцинации (кроме случаев, когда есть медицинские противопоказания).