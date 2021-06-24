Коллектив ТАСС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Журналисты ТАСС поздравили коллег из МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания медиахолдинга.

24 июня 1941 года было создано Советское информационное бюро, от которого ведет свою историю МИА "Россия сегодня".

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов напомнил, что рождение Совинформбюро пришлось на самое тяжелое для страны время - первые дни Великой Отечественной войны. "Наши службы и в тылу, и на фронте работали в самой тесной кооперации. Буквально как в песне "с "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом" журналисты ТАСС и Совинформбюро бок о бок прошли всю войну, рисковали жизнью, стремясь донести правду о событиях Великой Отечественной", - сказал Михайлов.

По его словам, спустя годы, сменив много названий, "Россия сегодня" остается авторитетным источником информации не только в нашей стране, но для всего мира. "Наши агентства продолжают сотрудничать и защищать свою страну на информационном поле. Ведь на государственных новостных службах лежит особая миссия - быть хранителями истории, противостоять попыткам манипулировать фактами", - подчеркнул Михайлов. В ТАСС ценят профессионализм, преданность профессии и стремление к совершенствованию коллег, сказал он.

Поздравление президента России

Ранее поздравительную телеграмму в адрес МИА "Россия сегодня" направил президент России Владимир Путин.

Глава государства, в частности, напомнил, что в Совинформбюро считали за честь работать журналисты и корреспонденты, знаменитые советские писатели и публицисты Илья Эренбург и Михаил Шолохов, Алексей Толстой и Валентин Катаев. "Их яркие, убедительные статьи, проникнутые искренней любовью к Родине, объединяли, вдохновляли людей, укрепляли веру в правое дело, поднимали боевой дух. И конечно, мы всегда будем помнить, что именно из выступления прославленного диктора Юрия Левитана граждане нашей страны узнали об окончательной и такой долгожданной Победе", - говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.

Путин отметил, что традиции честного, подвижнического служения избранному делу достойно продолжает нынешний коллектив агентства. "Объединяя творческих, компетентных профессионалов, "Россия сегодня" деятельно участвует в жизни страны и прочно удерживает позиции одного из признанных лидеров международного информационного пространства", - отмечается в поздравлении.

Из истории

Совинформбюро учреждено 24 июня 1941 года постановлением ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР - спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в стране уже существовал центральный информационный орган, Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС), было решено учредить новую структуру, деятельность которой в военных условиях была нацелена на пропагандистскую и разъяснительную работу в СССР и в странах антифашистской коалиции.

Деятельность организации заключалась в составлении сводок для радио и газет о положении на военных фронтах, работе тыла, освещении внутренних и международных событий. Совинформбюро руководило деятельностью военных корреспондентов, а также осуществляло информационное обеспечение советских дипломатических представительств за рубежом, предоставляло информацию иностранным радиовещательным корпорациям и радиостанциям, газетным и телеграфным агентствам. В нем были организованы военный отдел, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел переводов, отдел международной жизни и другие.

После окончания Великой Отечественной войны основная деятельность Совинформбюро была связана с освещением ключевых направлений внутренней и внешней политики СССР. 5 января 1961 года постановлением ЦК КПСС Совинформбюро было ликвидировано, на его базе было организовано агентство печати "Новости" (АПН). АПН являлось ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Оно было учреждено Союзом писателей СССР, Союзом журналистов СССР, обществом "Знание" и Союзом советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

В сентябре 1991 года постановлением Совета министров РСФСР на основе ИА "Новости" было создано российское информационное агентство (РИА) "Новости". Оно находилось в ведении министерства печати и информации (ныне - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям).

9 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал "Указ о мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ", согласно которому РИА Новости было ликвидировано. Вместо него было создано международное информационное агентство "Россия сегодня".