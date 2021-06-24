В Мордовии привито более 40% жителей от числа, необходимого для массового иммунитета

ТАСС, 24 июня. Более 166 тыс. жителей Мордовии получили прививку от коронавируса, это почти 43% от числа граждан, которым необходимо вакцинироваться для создания в республике массового иммунитета к инфекции, сообщил в четверг ТАСС и. о. министра здравоохранения республики Олег Маркин.

"По состоянию на 15:00 24 июня в Мордовию поступило 172 284 дозы вакцины. Привито 166 695 человек, или 42,9% от плана по вакцинации", - сказал Маркин.

Он отметил, что всего для формирования коллективного иммунитета в Мордовии необходимо привить 388 270 человек, или 60% от взрослого населения.

В связи с ростом заболеваемости власти Мордовии развернули после майских праздников дополнительно 190 инфекционных коек, всего в регионе 750 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

За период пандемии в республике зафиксировано 21 712 случаев коронавируса, 19 459 человек выздоровели, 318 человек умерли от коронавируса как основной причины. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.