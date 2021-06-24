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Вакцинация от коронавируса в России

Власти Кубани заявили, что подтверждение вакцинации от ковида не повлияет на турпоток

Вакцинация необходима для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Введение с августа на курортах Кубани обязательного наличия сертификата о вакцинации от коронавируса для отдыхающих в качестве условия при заселении никак не повлияет на турпоток в регион, сообщил ТАСС глава комитета заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, с 1 августа курорты будут принимать только при наличии сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Введение такого условия абсолютно никак не повлияет на турпоток. У нас уже заполнены и забронированы курорты, люди спокойно вакцинируются. На сегодняшний день существует огромное количество доступных вакцин", - сказал Джеус.

Он добавил, что данные условия являются выполнимыми, а вакцинация необходима для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации.

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РоссияКраснодарский крайВакцинация от коронавируса в России
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