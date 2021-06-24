В Муроме отменили концерт ко Дню семьи, любви и верности

ВЛАДИМИР, 24 июня. /ТАСС/. Концерт артистов российской эстрады в честь Дня семьи, любви и верности не состоится в Муроме 8 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Владимирской области. Кроме того, власти региона приняли решение о переносе фестиваля Дениса Мацуева Alma mater в Суздале, сообщил журналистам в четверг врио вице-губернатора Григорий Вишневский.

В конце апреля 2021 года власти Владимирской области сообщили, что надеются провести масштабные торжества в честь Дня семьи, любви и верности в Муроме.

"Сейчас мы можем констатировать после неоднократных рабочих встреч, в первую очередь с участием Роспотребнадора и Фондом социально-культурных инициатив, чья идея была в основе этого праздника, мы пришли к общему знаменателю о том, чтобы концерт полномасштабный праздничный отменить", - сказал он, отметив, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Как пояснил врио вице-губернатора, руководство региона получило письмо фонда, которое в ближайшее время будет размещено на сайте. Как пояснил Вишневский, несмотря на ограничения, День семьи, любви и верности в Муроме отпразднуют в сокращенном формате. Запланировано проведение онлайн-акций, локальных мероприятий с участием местных властей и губернатора, а также награждение семейных пар медалями "За любовь и верность".

По словам врио вице-губернатора власти также приняли решение о переносе запланированного на 4-5 июля фестиваля Дениса Мацуева Alma mater в Суздале. "После проведенного совещания мы договорились, что этот фестиваль перенесли на 21-22 августа". Мероприятие будет проводиться на огражденной территории, на него допустят зрителей, имеющих документы о вакцинации либо результаты отрицательного теста на ковид.

В 2020 году концерт звезд российской эстрады также был отменен из-за пандемии коронавируса. Празднование ограничилось лишь вручением медалей "За любовь и верность" на территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. В 2019 году концерт в честь Дня семьи, любви и верности на набережной Оки, который транслировался в эфире "Первого канала", собрал около 143 тыс. зрителей.

О Дне семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Символом Дня семьи, любви и верности выбрана ромашка - полевой цветок, символизирующий чистоту отношений, любовь и верность. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака. Гости и жители Мурома по традиции принимают участие в работе "Города мастеров", посещают ярмарки, выставки и становятся зрителями вечернего концерта на набережной Оки с выступлением звезд российской эстрады, который транслируется в эфире "Первого канала".