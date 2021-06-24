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Совфед рекомендовал кабмину изучить возможность вакцинации иностранных студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области ранее рекомендовал столичным учебным заведениям начать новый учебный год в гибридном формате

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность проведения вакцинации иностранных студентов российских вузов. Об этом говорится в принятом СФ постановлении "О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан" (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству рассмотреть возможность проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, и при необходимости установить соответствующий порядок ее проведения", - говорится в документе.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия, считают в совете. В рекомендациях также предлагается на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов, к началу нового учебного года провести информационную кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости соблюдения антиковидных мер.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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