Депутат Госдумы считает выполнимым требование о наличии ПЦР-теста у туристов на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Введение на курортах Краснодарского края с 1 июля обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста для отдыхающих является выполнимым условием для россиян, гости края, прибывающие из отдаленных регионов страны смогут пройти его по прибытии на Кубань, это позволит провести турсезон в регионе в условиях пандемии и не прибегать к локдаунам, сказала ТАСС в четверг депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, в пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Мы понимаем, что локдаун в текущей ситуации никому не выгоден: ни экономике РФ, ни отдыхающим, приезжающим в Краснодарский край. Эти ограничительные меры и требования по их исполнению - тот консенсус, который можно достичь с тем, чтобы не закрывать край, дать возможность отдохнуть в летний период, набраться сил, оздоровиться. Отрицательный ПЦР-тест это небольшое ограничение для всеобщей безопасности. Абсолютно никакой проблемы в масштабах России нет сделать своевременно тест тем, кто уже забронировал отдых на курортах Кубани, так мы обезопасим себя и окружающих. Кроме того, в Краснодарском крае множество предложений по проведению тестирования уже на территории, то есть для тех, кто выезжает издалека и сомневается в том, будет ли достаточным срок действия теста, сделанного при выезде, тестирование оперативно можно будет пройти по прибытии", - сказала Бессараб.

Она отметила, что ограничения, по ее мнению, не окажут влияния на турпоток в регион, потому что являются выполнимыми. Кроме того, по ее словам, предварительно в Краснодарском крае отдельно проработают вопрос приема тех, у кого имеются антитела и для тех, кому вакцинация противопоказана.