Детская смертность в РФ за пять месяцев 2021 года составила 38,7 случаев на 100 тыс.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Детская смертность в России по данным за пять месяцев 2021 года составила 38,7 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, в 2006 году этот показатель составлял 107 случаев соответственно, сообщила в четверг директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

"Если младенческая смертность (количество умерших до одного года на 1 000 рожденных живыми - прим. ТАСС) в <...> 2013 году составляла 8,2, то в 2020 году - 4,5. [За] 5 месяцев 2021 года, это оперативные данные, пока они, конечно, неокончательные, - 4,4. Снижение в два практически раза. Детская смертность до четырех полных лет <...>, измеряется также в числе случаев на 1 000 рожденных живыми: 13 в 2006 году, 5,5 - за 5 месяцев 2021 года. Смертность детей от 0 до 17 лет, всех возрастов, она измеряется уже в других единицах - количество умерших на 100 тыс. жителей соответствующего возраста, поэтому цифры отличаются: 107 - 2006 год, 38,7 - 2021 год", - сказала она на круглом столе в Совфеде на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер".

Байбарина также поблагодарила медработников, а также всех, кто работает с детьми, за хорошую и качественную работу.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле.