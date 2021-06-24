ПЦР-тесты при заселении в отели и санатории Кубани будут обязательными и для детей

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Новые требования при заселении в отели и санатории Краснодарского края о наличии отрицательного ПЦР-теста с 1 июля будут распространяться и на детей, наличие сертификата о вакцинации для несовершеннолетних обязательным не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. На детские лагеря новые требования не распространяются", - сообщили в пресс-службе.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. В пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.