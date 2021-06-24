В ЕС доля рано бросивших школы учеников сократилась за последние 10 лет с 13,8% до 9,9%

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Доля учеников, которые ушли из своих школ до окончания срока обучения, сократилась в ЕС с 13,8% в 2010 году до 9,9% в 2020 году. Об этом в четверг сообщил Евростат.

Сокращение численности недоучившихся школьников в сравнении с 2010 годом наблюдалось во всех государствах ЕС, за исключением Словакии, Чехии, Венгрии, Швеции, Люксембурга и Болгарии, где рост числа бросивших обучение, однако, не превысил 3%.

Реже всего школьники прекращали учебу в Хорватии (2,2%), Греции (3,8%), Словении (4,1%), Ирландии (5%) и Польше (5,4%). В это же время самая высокая численность бросивших учебу школьников была зафиксирована на Мальте (16,7%), в Испании (16%), Румынии (15,6%) и в Италии (13,1%).

Статистические данные свидетельствуют о том, что представительницы женского пола реже бросали школы, чем юноши. В 2020 году доля недоучившихся в школах юношей составляла 11,8%, в то время как доля девушек - 8%.

Государства ЕС поставили перед собой цель уменьшить численность бросивших учебу школьников до менее чем 9% к 2030 г. В докладе Евростата отмечается, что 18 стран Евросоюза уже достигли этой цели.