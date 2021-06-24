В Дагестане ввели запрет на проезд без масок в общественном транспорте

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Запрет на проезд в общественном транспорте без масок ввели в Дагестане. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом внес изменения в действующий указ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" от 23 октября 2020 года. Документ дополнен одним новым пунктом, касающимся соблюдения масочного режима в общественном транспорте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимость принятия такого решения продиктована ухудшающейся эпидемической обстановкой.

"В документе говорится об обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке граждан транспортом общего пользования, включая такси, не допускать к перевозке лиц, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно)", - добавили в пресс-службе Меликова.