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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте продлили запрет на купание в море на неопределенный срок

Он будет действовать до тех пор, пока на пляжах города не будут получены нормальные показатели качества воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Ялты продлили на неопределенный срок запрет на купание в море на пляжах Большой Ялты, введенный из-за загрязнения воды после подтоплений города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице администрации в Facebook.

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"Запрет на купание в море продлен на неопределенный срок. Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды, а также проводит мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который на сегодня не выявлен. Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской.

Также отмечается, что "с понедельника, 28 июня, пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб".

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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