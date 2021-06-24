В Калининградской области планируют обязательную вакцинацию свыше 55 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области планирует обязательную вакцинацию от коронавируса по эпидемическим показаниям более 55 тыс. жителей региона, работающих в сферах, включенных в перечень необходимых прививок. Об этом заявила в четверг главный санитарный врач области Елена Бабура в эфире региональной телекомпании "Калининград".

Ранее сообщалось, что в рамках обязательной вакцинации нескольким предприятиям предписывается в срок до 20 июля привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 августа - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности сотрудников.

"Сейчас определен временной период, где 55 тыс. 500 человек, ориентировочно, мы должны привить. Вот это называется вакцинация по эпидпоказаниям", - сказала Бабура, уточнив, что в федеральный центр подана заявка на дополнительные поставки вакцины для иммунизации этого количества жителей.

Постановление об обязательной вакцинации в области подписано в среду 23 июня. Ей должны быть хвачены, в частности работники сферы транспорта, общепита, образования, торговли. "Будет введен еженедельный мониторинг хода вакцинации в рамках данного постановления", - подчеркнула Бабура, добавив, что ответственность за его исполнение лежит на руководителях предприятий. Им предоставляется возможность организовать вакцинацию трудового коллектива централизованно путем подачи заявки в министерство здравоохранения области, по которой будет определено время и место проведения вакцинации, а также направить сотрудников самостоятельно вакцинироваться в прививочном пункте.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 июня в области зарегистрировано 35 425 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 117 за прошедшие сутки. Вылечились 34 158 пациентов, умерли 543 человека, остаются под медицинским наблюдением 4 322 человек. По данным на 23 июня, от коронавируса привиты 139 тыс. человек, из них 116 тыс. - двумя компонентами вакцины. В области развернуто 33 стационарных пункта в 25 медицинских организациях. Дополнительно работает пять мобильных пунктов - два передвижных (в Калининграде и Черняховске), а также в торговом центре "Балтия Молл", на Южном вокзале, а также на проспекте Мира 33 в Калининграде. Вакцинация проводится бесплатно отечественными вакцинами "Спутник V" ("Гамковидвак"), "Эпиваккорона" или "Ковивак" гражданам старше 18 лет, зарегистрированным в Калининградской области и не имеющим противопоказаний к вакцинации.