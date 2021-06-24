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Аппарат омбудсмена проверит избирательные участки на доступность для людей с инвалидностью

Мониторинговая группа выяснит, могут ли граждане с ограниченными возможностями въехать на территорию избирательного участка, а слабовидящие пользоваться специальными техниками, чтобы прочитать бюллетень, отметила Татьяна Москалькова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой будут проверять избирательные участки на наличие оборудования и технических средств для людей с инвалидностью. Об этом Москалькова сообщила в четверг в ходе V заседания Евразийского альянса омбудсменов.

"Сегодня, когда началась предвыборная кампания, в составе аппарата уполномоченного по правам человека создана специальная мониторинговая группа, которая самым внимательным образом отслеживает, как реализуется эта программа - могут ли люди с ограниченными возможностями въехать на территорию избирательного участка, слабовидящие пользоваться специальными техниками, чтобы прочитать бюллетень. Будем проверять, чтобы все участки были оборудованы соответствующими возможностями", - сказала она.

"В этом отношении мы работаем вместе с ЦИК, мы с Эллой Александровной Памфиловой заключили соглашение на этот счет, будем самым внимательным образом отслеживать", - добавила она.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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