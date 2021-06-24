Геленджик может потерять 10% туристов из-за новых ограничений

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Введение обязательных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса для отдыхающих на курортах Кубани может привести к потере до 10% туристов в сезоне 2021 года в городе, однако эта мера позволит провести турсезон в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил ТАСС в четверг мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"Мы и так настрадались, локдаун, курортная отрасль несла большие потери. Даже если мы и потеряем до 10% турпотока [из-за введения новых условий], гораздо важнее, что продолжим работать, ведь при закрытии курорта можем потерять весь турпоток", - сказал Богодистов.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. В пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа. С 1 августа планируют, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.