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Пандемия COVID-19

ВДЦ "Орленок" возобновил 100% загрузку отдыхающими в условиях пандемии

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Всероссийский центр "Орленок" начал проводить смены со 100% загрузкой отдыхающими, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус в четверг.

"Уже сейчас у нас проходит смена со 100% загрузкой", - сказал Джеус.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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