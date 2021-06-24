СМИ: оппозиция Испании решила обжаловать закон об эвтаназии

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Испанская оппозиционная Народная партия (НП) обжалует в четверг закон, регулирующий проведение эвтаназии в стране. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, консервативная НП подаст жалобу в Конституционный суд Испании. Норма вступит в силу в пятницу, три месяца спустя после ее одобрения парламентом страны.

Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности улучшения.

Согласно инициативе, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен будет подтвердить свое желание несколько раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек сможет отозвать свое заявление или попросить отсрочки. Запрос будут оценивать врачи, а также специальная комиссия, следящая за соблюдением закона.