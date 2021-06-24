Специально созданные группы будут обеспечивать безопасность на водоемах Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Маневренные группы будут созданы в Удмуртии для патрулирования водоемов после участившихся случаев гибели людей на воде. Купающихся в неположенных местах будут штрафовать, а безнадзорных детей - доставлять родителям, сказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Анохин в своем видеообращении к жителям на странице республиканского управления МЧС во "ВКонтакте" в четверг.

"Ситуация складывается тяжелая, я бы даже сказал катастрофическая. Мы ежедневно получаем сведения о погибших. Буквально за вчерашний день пять человек утонуло на водоемах республики, из них двое детей. В связи со сложившейся тяжелой обстановкой в муниципальных образованиях проводятся дополнительные мероприятия, которые должны привести к стабилизации обстановки: создаются маневренные мобильные группы, разрабатываются маршруты их движения", - сказал он.

Анохин заметил, что основными задачами маневренных групп будет профилактика происшествий на водных объектах, раздача листовок, проведение бесед, а также применение административных санкций к купающимся в неположенных местах. "Естественно, особое внимание будет уделяться детям. Вплоть до того, что детей, которые находятся без присмотра родителей на водных объектах, с водных объектов с помощью полиции будут удалять", - сказал он.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили ТАСС, что с начала купального сезона на водоемах региона утонули 11 человек, среди них три ребенка. Всего в республике официально открыто шесть пляжей в Ижевске, Воткинске и Глазове.

Ранее сообщалось, что в среду на пруду у деревни Мещеряки Завьяловского района Удмуртии погибли два брата - мальчики 11 и 14 лет, по данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.