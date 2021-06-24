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На Ставрополье втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса

В регионе полностью прошли курс вакцинации 250 000 человек
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Звягинцева (в центре) Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Звягинцева (в центре)
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса в Ставропольском крае выросла втрое и достигла 4,8 тыс. привитых за сутки. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

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"Хотелось бы отметить нарастание темпов вакцинации. Если ранее было в день 1 500 - 1 700 человек по всем прививочным пунктам, то за вчерашний день привит 4 881 человек. Появляется желание у людей, все видят информацию о нарастании эпидситуации, люди пошли записываться, вакцинироваться, наконец понимают, что только этим в настоящий момент мы можем себя обезопасить", - сказала она.

В регионе полностью прошли курс вакцинации 250 тыс. человек, первым компонентом вакцины привиты 315 тыс. человек. Регион подал заявку на получение 300 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", в ближайшее время также ожидают поступление 33 тыс. доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" и 780 доз "Ковивак". В крае работают более 130 пунктов вакцинации, власти планируют увеличить число круглосуточных пунктов.

"В настоящее время их четыре - в Невинномысской городской больнице, Курская, Андроповская и Железноводская больницы. Они работают круглосуточно, для работающих людей это очень удобно. Предусматривается в течение двух-трех недель развертывание в западной зоне края - Новоалександровск, Красногвардейское, Труновский округ, и в восточной зоне - Буденновск, Нефтекумск, Левокумский округ", - пояснила представитель министерства.

В регионе прорабатывают возможность введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Из числа иностранных граждан в регионе пока вакцинируют тех, кто имеет вид на жительство в России.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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