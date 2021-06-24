Вакцинацию от коронавируса в Крыму прошли более четверти сотрудников гостиниц и санаториев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Более четверти всех сотрудников гостиниц, отелей и санаториев Крыма привились от коронавируса. В ближайшие дни власти Крыма ожидают серьезного увеличения доли вакцинированных, сообщил в четверг журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"На данный момент централизованно с участием сотрудников министерства курортов и туризма вакцинировано порядка 10 тыс. сотрудников гостиничной и санаторно-курортной сферы (общее число сотрудников около 40 тыс. человек). Они продолжают, безусловно, вакцинироваться самостоятельно, но эту работу мы сейчас будем усиливать в соответствии с указом главы республики. Находим понимание у собственников и у руководства отелей, поэтому, я думаю, в ближайшее время эти цифры серьезно возрастут", - сказал он.

Власти Крыма во вторник рекомендовали вакцинировать от коронавируса сотрудников предприятий сферы услуг и туризма в регионе. Соответствующие поправки были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Наша задача - сделать отдых в Крыму максимально безопасным и для наших гостей, и для жителей Крыма. Обязательны масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция, вступили некоторые ограничения по работе общепита, экскурсионного обслуживания, кинотеатров и так далее. Если, к сожалению, рост заболеваемости продолжится, то возможны более серьезные ограничения. Наша общая задача, и крымчан и гостей Крыма этого не допустить", - пояснил Волченко.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 42,5 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.