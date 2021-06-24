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В полиции Москвы восстановили доступ к данным фотовидеофиксации

Ранее на территории столицы в связи с техническими работами были недоступны материалы фотовидеофиксации нарушений ПДД на официальных интернет-порталах Госавтоинспекции и государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Доступ к материалам фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Москве восстановлен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В главке отметили, что в связи с проведением технических работ в ГУ МВД России по Москве материалы фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории столицы были временно недоступны на официальных интернет-порталах Госавтоинспекции и государственных и муниципальных услуг. В то же время копии постановлений по делам об административных правонарушениях направлялись лицам, привлеченным к административной ответственности, заказными почтовыми отправлениями с приложением указанных материалов.

"В настоящее время доступ к материалам восстановлен. В случае несогласия с вынесенными постановлениями граждане могут обжаловать их в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ ("Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях")", - заключили в полиции.

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