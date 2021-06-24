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Пандемия COVID-19
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Центр "Вектор" сообщил, что в России обнаружили более 16 тыс. мутаций коронавируса

Такому разнообразию вариантов вируса может противостоять только повсеместная массовая вакцинация, заявил глава центра Ринат Максютов

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса", - сказал он в Сочи на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация. Это позиция не только Российской Федерации", - заключил он.

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