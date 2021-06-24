Эксперт сообщил об активном спросе жителей Дальнего Востока на отдых в Турции

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Туристические компании на Дальнем Востоке отметили высокий интерес жителей региона к отдыху в Турции после возобновления международного сообщения и открытия чартеров по этому направлению. Об этом ТАСС сообщила представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

"Для дальневосточников Турция станет приоритетным направлением с учетом закрытых Таиланда и Вьетнама, где привыкли отдыхать жители региона. Из доступных предложений отдыха сейчас только Сочи, куда также открылись прямые перелеты, и другие российские курорты, но качество отдыха оставляет желать лучшего. Кроме того, билеты эконом-класса в Москву, откуда можно лететь куда-то дальше, с конца июня по конец июля закончились", - сказала Асеева. По ее словам, при этом, загрузка самолетов в Сочи будет сохраняться, с учетом того, что билеты продавались с января, были и субсидируемые.

Рейсы в Турцию из Хабаровска планировали начать с конца апреля, однако этого не случилось из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Выполнение чартерных перелетов началось с четверга, 24 июня. Это первый международный туристический рейс из региона с начала пандемии.

"Открытие Турции объявили в конце прошлой недели, и первый борт улетел с загрузкой в 120 человек, это неплохая загрузка для Хабаровска. Уже на следующие рейсы, с учетом того, что пройдет больше времени, отмечается активный спрос как среди жителей Хабаровска, так и Владивостока, откуда стартуют рейсы в начале июля", - сказала Асеева.

Для дальневосточников это направление в настоящее время единственное доступное, если говорить о прямых перелетах или перелетах с небольшой промежуточной посадкой, как, например, нынешний рейс из Хабаровска. Самолет сначала летит в Ростов-на-Дону, посадка там не превышает двух часов, до Антальи оттуда еще два с половиной часа лета. С 6 июля к этим рейсам добавится прямой перелет из Хабаровска в Анталью. Ранее из городов Дальнего Востока до Турции можно было добраться через Москву и другие города с продолжительными по времени пересадками.