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Число желающих привиться от COVID-19 в Липецкой области выросло почти втрое за две недели

Регион ожидает новую поставку "Спутник V"

ТАСС, 24 июня. Липецкие власти фиксируют рост числа желающих привиться от коронавирусной инфекции до 3,8 тыс. человек в сутки, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

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"Число желающих привиться от коронавируса в Липецкой области за последние две недели выросло на 280%. Если 11 июня медики региона привили первым компонентом 1 400 человек, то 23 июня - эта цифра составила 3 884, по данным областного управления здравоохранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время в регионе ожидается поставка 20,4 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". Передвижные прививочные кабинеты регулярно дежурят у крупных торговых центров и в проходных местах. Например, такой пункт будет работать 25 июня на центральном рынке и вечером на Соборной площади во время общегородского выпускного.

Всего в Липецкой области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 181 476 человек, вторым - 148 152 человека.

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РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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