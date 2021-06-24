Число желающих привиться от COVID-19 в Липецкой области выросло почти втрое за две недели

ТАСС, 24 июня. Липецкие власти фиксируют рост числа желающих привиться от коронавирусной инфекции до 3,8 тыс. человек в сутки, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Число желающих привиться от коронавируса в Липецкой области за последние две недели выросло на 280%. Если 11 июня медики региона привили первым компонентом 1 400 человек, то 23 июня - эта цифра составила 3 884, по данным областного управления здравоохранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время в регионе ожидается поставка 20,4 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". Передвижные прививочные кабинеты регулярно дежурят у крупных торговых центров и в проходных местах. Например, такой пункт будет работать 25 июня на центральном рынке и вечером на Соборной площади во время общегородского выпускного.

Всего в Липецкой области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 181 476 человек, вторым - 148 152 человека.