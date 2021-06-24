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Разработчик сообщил, что "Эпиваккорона" эффективна против всех мутаций коронавируса

В том числе против штаммов "Дельта" и "Дельта плюс"

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Вакцина "Эпиваккорона" эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, в том числе против штаммов "Дельта" и "Дельта плюс". Об этом в четверг сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"Все мутации, которые вызывают беспокойство, - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Максютов пояснил, что этот пептид является основой вакцины "Эпиваккорона", поэтому он устойчив к изменениям.

В среду телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники сообщил, что число заразившихся в Индии новым вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс" составляет порядка 40.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

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