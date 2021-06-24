В центре Смоленска нашли фрагменты церкви, которую строили на пожертвования Екатерины II

ТАСС, 24 июня. Фрагменты фундамента и кладки стен, предположительно, Ильинской церкви, пожертвования на строительство которой вносила императрица Екатерина II, обнаружили в центре Смоленска при проведении коммунальных работ. Церковь была одной из самых крупных в городе, сообщил ТАСС в четверг кандидат исторических наук, сотрудник Смоленского государственного университета (СмолГУ) Демьян Валуев.

"Примерно на этом месте находилась Ильинская церковь, построенная в 1760-х годах. <...> В любом случае это либо XVII, либо XVIII век, и это никак не отрицает того факта, что на этом месте все равно мог находиться древний храм. <...> Средства на ее строительство жертвовала Екатерина II, посещавшая в то время в Смоленск, и один из купцов", - сказал Валуев.

Он отметил, что церковь была одной из самых крупных и красивых в Смоленске. Она была разрушена в 1932-1933 годах.

В котловане, который вырыли на улице Ленина для проведения коммунальных работ, найдены остатки фундамента из круглых камней и фрагмент кладки стены из крупного кирпича, из которого, к примеру, строили Смоленскую крепость в начале XVII века. "Сейчас в известность об этом поставлены сотрудники археологической экспедиции Института археологии [Российской академии наук], которые работают в Смоленске. Они вчера уже там осматривали эти фрагменты, и с сегодняшнего дня они собираются вести наблюдения за этими земляными работами", - добавил Валуев.