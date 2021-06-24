Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Введения обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста для туристов при заселении в гостиницы и санатории курортов Кубани с 1 июля не коснется гостей края, которые уже проживают и продолжат свой отдых после этой даты. Об этом ТАСС в четверг сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, в пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа. С 1 августа планируют, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", - сказала Золотухина.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявили 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на пять млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.