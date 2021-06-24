К началу новой рабочей недели в Ставрополье удвоят число коек для пациентов с COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ставропольского края удвоят количество коек для приема пациентов с коронавирусом к началу новой рабочей недели, сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

"До понедельника [21 июня] у нас функционировало 1 107 коек. При нарастании эпидситуации <...> был подготовлен и подписан приказ о дополнительном развертывании 1 004 коек, общее количество коек в течение недели, которые мы развернем до понедельника [28 июня] - 2 111 коек. При нарастании эпидситуации губернатором дано поручение подготовить детальный план развертывания еще тысячи коек, будем смотреть эпидситуацию на следующей неделе", - сказала она.

Суточная заражаемость коронавирусом в Ставрополье за месяц выросла практически вдвое. В мае 2021 года в день ежедневно регистрировалось в среднем 50-54 новых случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки медики выявили 100 новых случаев в регионе, также регистрируется появление нескольких штаммов коронавируса.

"Встречался индийский штамм, он был подтвержден, южноафриканского штамма не было, были единичные случаи британского. Все это отслеживается, находится на контроле управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Ставропольского края", - отметила представитель министерства.

Для создания резерва коечного фонда в разных территориях края развернут несколько ковидных госпиталей, которые были возвращены в штатную работу после стабилизации эпидемиологической ситуации. "Восточная зона будет закрыта Буденновским центром специализированных видов медицинской помощи, Кавказские Минеральные Воды - работает госпиталь ветеранов войн в качестве ковидного. Центральную зону и западную зону закрывала вторая городская больница Ставрополя, теперь еще разворачивается краевая инфекционная больница, и в режим ковидного госпиталя возвращается Солнечнодольская участковая больница", - пояснила Звягинцева.

С начала пандемии в крае выявили 56 427 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 485 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 635 человек.