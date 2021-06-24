Сочинские отельеры считают слишком жесткими сроки новых ограничений на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июня./ТАСС/. Сроки введения новых антикоронавирусных ограничений в Краснодарском крае в отношении прибывающих на курорты туристов являются слишком жесткими, отдыхающие не успеют своевременно привиться, чтобы попасть на курорт. Об этом ТАСС заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Как стало известно в четверг, туристы смогут разместиться в гостиницах и пансионатах на курортах Краснодарского края с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, с 1 августа обязательным условием при заселении станет наличие прививки от коронавируса.

"Будет конечно [меньше туристов], потому что, на самом деле, поставили жесткие условия. Давайте не забывать - прививка все равно двухкомпонентная, оставлять месяц для гостей, чтобы ее сделать, я считаю, что это несправедливо. Для персонала были совершенно справедливые сроки назначены, а если это турист, если у него остался месяц до отъезда? А если вы заболеете после первой или второй прививки, есть же тоже прецеденты, когда температура поднимается", - сказала она.

Нетягина отметила, что теперь туристы, направлявшиеся на курорты Кубани, может переключиться на Турцию. "То, что сейчас в Турцию поедут - это да. От того, что открыли Турцию, поток туристов [в Краснодарский край] не упадет. Но этот поток туристов будет четко зависеть от того, что у нас будет происходить с ограничительными мерами. И вот оно произошло", - сообщила глава ассоциации сочинских отельеров.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.