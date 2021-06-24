Эксперт: отели Кубани могут организовать тестирование на COVID-19 на своей территории

КРАСНОДАР, 24 июня./ТАСС/. Крупные отели Краснодарского края могут организовать тестирование на коронавирус для туристов на своих территориях в связи с новыми ограничениями на въезд отдыхающих. Такое мнение выразила ТАСС президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Как стало известно в четверг, туристы смогут разместиться в гостиницах и пансионатах на курортах Краснодарского края с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, с 1 августа обязательным условием при заселении станет наличие прививки от коронавируса.

"Кто-то будет [делать ПЦР-тесты на территории объекта], надо же четко различать какие тесты подходят, для этого постановления не работают экспресс-тесты. Думаю, что все крупные отели введут", - сказала она.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.