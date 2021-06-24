Разработчик заявил, что жвачка от коронавируса может поступить в гражданский оборот

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Средство от коронавируса в виде жевательных таблеток может поступит в гражданский оборот. Об этом сообщил в четверг начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Сергей Борисевич.

"Работаем. У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки", - сказал Борисевич, отвечая на вопрос ТАСС.

В ответ на вопрос, будет ли введена такая форма лекарства в гражданский оборот, он сказал: "посмотрим по качеству". Начальник ЦНИИ сообщил, что работа идет по графику.

Он также рассказал журналистам, что санкции США на данном этапе не повлияли на работу института. При этом начальник ЦНИИ не стал комментировать обвинения в разработке биологического оружия.

Ранее РБК со ссылкой на Борисевича сообщало, что Минобороны России разрабатывает средство от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы. По данным издания, разработкой противовирусного препаратах занимается 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ и после завершения испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения лекарственных средств.