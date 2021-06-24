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Попова назвала принимаемые в регионах из-за коронавируса ограничения адекватными ситуации

По словам главы Роспотребнадзора, у России есть возможность избежать жесткого сценария ограничений, несмотря на их усиление в связи с избыточной нагрузкой на систему здравоохранения
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ограничения, принимаемые в регионах России из-за коронавирусной инфекции, являются адекватной реакцией на складывающуюся ситуацию. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. <...> Мы контролируем это", - сказала она.

"Сегодня все варианты вируса, которые известны нам и ученым в других странах, распространяются одинаково - воздушно-капельным путем. Следовательно, очень актуальны те меры, которые наработал весь мир", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что вопрос введения новых ограничений зависит от каждого, при соблюдении мер профилактики риски минимальны.

По словам Поповой, Россия обладает возможностью избежать жесткого сценария ограничений из-за коронавирусной инфекции, несмотря на их усиление в связи с избыточной нагрузкой на систему здравоохранения.

"Избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария", - сказала она.

Для избежания жестких ковидных ограничений нужно соблюдать противоэпидемические меры безопасности и привиться от коронавируса, отметила Попова.

Вакцинация от коронавируса

Попова заявила, что количество записавшихся на вакцинацию от коронавируса россиян в настоящее время растет, в связи с этим необходимо исключить образование очередей в прививочных пунктах. 

"Сегодня у нас выросли [показатели] <...> записи на вакцинацию - это очень даже хорошо. Но вот что касается очередей - их не должно быть, то есть если возникнет желание сделать прививку, то никак это не должно сопровождаться дополнительным контактом", - сказала она.

Попова подчеркнула, что для избежания контакта в очереди следует записаться на вакцинацию заранее на Едином портале госуслуг и сделать прививку в специально отведенное время. "И обязательно нужно помнить, что после первой инъекции в течение еще полутора месяцев, 42 дня как минимум, вы не защищены. Вам нужно одну дозу сделать, через двадцать [дней] сделать вторую, и только потом вы можете быть уверенны, что у вас иммунитет [к коронавирусу], и это абсолютно точно, что вы защищены, но соблюдать правила все равно надо будет", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что при использовании однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" антитела к вирусу появятся спустя 21 день после вакцинации.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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