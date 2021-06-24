В Удмуртии ввели запрет на посещение лесов из-за риска пожаров

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии ограничили посещение лесов в 20 из 25 районов республики в связи с установившейся жаркой погодой. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

"С 25 июня на части территории республики вновь ограничен въезд в леса транспортных средств и введен запрет посещения лесов гражданами. Такое решение приняли в связи с устойчивой жаркой погодой и повышением температуры", - написал он.

По словам Удалова, на время запрета в лесах не допускается проведение прогулок, массовых мероприятий, а также сбор различных не древесных ресурсов. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 4 до 5 тыс. рублей.

Он отметил, что запрет будет действовать по 14 июля на части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского и Якшур-Бодьинского лесничеств.