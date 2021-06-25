Голубоглазые блондины и выдуманные боги: проверяем свои знания о славянах

Кто такие славяне? Русские, украинцы и белорусы; чехи, поляки и словаки; болгары, сербы, словенцы, македонцы… Славяне — самая большая в Европе этноязыковая общность, то есть группа народов, объединенная родством языков (по такому же принципу, к примеру, выделяют арабов, тюрок или германцев). "Когда славяне появились, об этом до сих пор спорят и будут спорить всегда, потому что в те времена письменности не было, славяне о себе заявить могли только устно, сталкиваясь с чужими им людьми. Этими людьми были греки, — рассказывает доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института славяноведения Владимир Петрухин. — Когда славяне вышли на Дунай (а Дунай считался границей Римской империи, потом Восточной Римской империи, мы ее называем Византией), то там, как новый народ, оказавшийся на границе, они должны были себя как-то назвать грекам, и назвали они себя "словене". Это означало, что они обладают нормальным, понятным словом, или, как сейчас считают лингвисты, что они прослыли, были словутным (известным, славным — прим. ТАСС) народом. "Славяне" — термин, который уже позже появился в науке XIX века". Встреча славян и греков, по данным археологов, произошла на рубеже V и VI веков. К этому моменту славяне уже заняли достаточно обширную территорию на Балканском полуострове и в Центральной Европе, в том числе заняли Среднее Преднепровье, где позже возник Киев, ставший во времена христианской Руси "матерью городов русских". Светловолосые и синеглазые Учитывая количество объединенных термином "славяне" народов и огромную территорию, на которой эти народы жили и живут, удивительно, что одним из самых распространенных стереотипов о славянах является представление о том, что все они — голубоглазые блондины.

"Я думаю, это один из тех стереотипов, который сложился из впечатлений неславянских народов, где-то столкнувшихся с большой концентрацией голубоглазых блондинов. Хотя если мы посмотрим на южных славян, то голубоглазых блондинов мы увидим абсолютное меньшинство. Да и в русском народе они, как известно, не составляют какого-либо большинства. У финнов, например, голубоглазых блондинов все-таки побольше, чем у всех славян, — объясняет кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисенок. — Эти стереотипы складывались веками в условиях, когда коммуникации были не столь развиты, тогда первоначальные впечатления превращаются в устойчивые представления". Одним из важнейших древних авторов, оставившим развернутые описания славян, был ранневизантийский историограф Прокопий Кесарийский. "Да и внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые", — кажется, таким образом автор хотел сказать, что у встреченных им славян волосы были русыми. Воины и земледельцы Если на формирование одних стереотипов нужны долгие столетия, другим хватает и нескольких десятков лет. "То, что славяне — мирный народ, стереотип достаточно недавний. У Советского Союза могла быть только одна, миролюбивая внешняя политика. И этот стереотип о миролюбии славян проникал в историческую канву", — рассказывает Юрий Борисенок. Славяне активно взаимодействовали с окружающими народами — скандинавами, немцами, византийцами и арабами — торговали, учили и учились, вступали в конфликты. "Мы все знаем о военных походах древнерусского князя Олега на Царьград или Святослава. Воинственность славян была хорошо известна в тогдашней Европе. Без военных походов не обходился ни один народ, тем более такой большой, как славяне", — объясняет историк.

Тем не менее Владимир Петрухин отмечает, что по сравнению с другими народами славяне были достаточно слабо вооружены. Если в погребениях кочевников часто находили коня или его чучело и большое количество оружия (сабли, копья и стрелы), то у славянских народов такого не встречалось, вероятно, потому, что главным занятием для них было земледелие.

Все силы были направлены на то, чтобы прокормить свое племя. Для этого им, жившим в лесах, нужно было расчищать леса, сжигать их, распахивать пашню. Поле оскудевало, приходилось бросать его и уходить дальше. Все силы уходили на завоевание этого пространства. Отсюда огромная территория, которой овладели в конце концов славяне. Земледельческая колонизация — это главная историческая интенция по крайней мере восточного славянства доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института славяноведения Владимир Петрухин

Об этом пишет и уже известный нам Прокопий Кесарийский: "А живут они в жалких хижинах, располагаясь далеко друг от друга и каждый меняя насколько можно часто место поселения. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами…" Лель, Перун и Персефона "Повесть временных лет" — самая ранняя из сохранившихся в полном объеме русских летописей, один из главных источников по истории Древней Руси — рассказывает о божествах, идолы которых князь Владимир, стремясь упорядочить религию, поставил в Киеве, рядом со своим теремным дворцом. Это были Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь.

Об идолах из "Повести временных лет" Перун с золотой бородой и серебряным усом был главным, громовержцем, то же самое было у всех индоевропейских народов. Дальше был Хорс, что это такое — до сих пор филологи спорят. Один из замечательных филологов-славистов, академик Владимир Николаевич Топоров, считал, что это иранское по происхождению имя. Следующий уже славянский бог — Даждьбог — бог солнца, он в этой роли упоминается в "Слове о полку Игореве", к тому же есть летописные комментарии о том, что он похож на Гелиоса, античного бога солнца. Затем Стрибог, тоже достаточно понятный. В том же "Слове о полку Игореве" стрелы — это стрибожьи внуки. Это атмосферного бог, воплощением его функции могли быть ветры. Дальше идет какой-то Симаргл. Тоже, по всей вероятности, иранское имя. Очень напоминает Симурга из иранских мифов. Странное, химерическое создание, вроде как с телом рыбы и крыльями. Симаргл мог достичь любых пространств и быть, таким образом, вестником богов. Единственная женщина во всем этом собрании — Мокошь, мокрое женское божество. В нашем фольклоре известен персонаж Мать Сыра Земля. Рассказал Владимир Петрухин Продолжение

Итак, мы знаем имена шести богов, выбранных Владимиром в качестве главных, мы можем догадываться об их функционале и силах. Но больше нам практически ничего не известно. Славянское язычество никогда не было единой системой представлений, предания и мифы были утрачены, и даже та информация, которая у нас есть, противоречива и вызывает сомнения. "С большой обидой воспринимают любители древности то, что у нас нет своих "Одиссей" или "Илиад", нет чего-то даже похожего на "Старшую Эдду", нет своих арийских вед. Почему у нас этого не было, можно сказать вполне определенно. Кирилл и Мефодий создавали письменность для перевода Священного Писания. Записывать языческие мифы на этом языке было кощунственно, поэтому ничего не записывали", — объясняет Владимир Петрухин.

Эта обида подталкивала людей к тому, чтобы попытаться заполнить пустоту. Древнеславянскую историю дополняли и украшали новыми богами долгие столетия. Так, Ломоносов настаивал на как можно более древней версии происхождения славян, так как "другие народы себе чести и славы ищут". Писатель и переводчик XIX века Григорий Глинка в книге "Древняя религия славян" задавался вопросом: "И не лучше ли Фидасова Венера с подделанными во вкусе сего знаменитаго древняго мастера руками и ногами, нежели когда б осталось одно только ея туловище, и то, может быть, местами еще выбитое?" Подделки неразрывно переплетались в массовом сознании с реальными крупинками знаний. В XVIII веке, вдохновившись имперскими перспективами и "греческим проектом" Екатерины II, которой было выгодно представлять Россию в качестве прямой наследницы не только византийского христианства, но и античной древности, историки начали придумывать славянам богов и полубогов, ориентируясь на греческие образцы. Так сложилась "кабинетная мифология". Бога любви Леля придумали по аналогии с Амуром и Эротом, исказив припев свадебной песни "ой-люли-лель", богиню весны и цветения Зимцерлу (похожую на Персефону) — исказив имя бога Симаргла. Широко известны и более современные подделки. Так автор якобы чудом дошедшей до нас от древних волхвов "Велесовой книги" ориентировался уже не на античность, а скорее на христианство и придумал собственную, нигде раньше не встречавшуюся концепцию "Яви, Нави и Прави" — видимого, невидимого и мира законов. Фальсификация была написана древним докириллическим письмом — на самом деле смеси искаженной кириллицы и глаголицы. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Не кокошником единым Когда речь идет об истории, главное — критически относиться к любой информации и перепроверять свои представления о культуре даже в том, что касается, казалось бы, совсем очевидных вещей, — в том числе национального костюма. К примеру, те русские или украинские костюмы, которые мы видим сегодня, например, на народных гуляньях, сильно отличаются от того, что носили славяне в V или даже XV веках. Это, конечно, во многом связано с реформами Петра I, заставившего дворян по будням носить немецкий, а по праздникам — французский костюм. Кичка, повойник, ичиги, поршни, шушпан и понева — из языка и из нашей памяти практически стерлись даже названия предметов традиционной одежды. Специфические отличия и особенности были не только у одежды разных народов (болгар, македонцев, белорусов и так далее), но и у нарядов из разных городов и деревень. "То, к чему мы с вами привыкли, — например, сарафан с кокеткой — это мода, принесенная, можно сказать, Наполеоном. Французская мода — платья с кокеткой эпохи империи. Крестьяне подражали господам, глядя на то, во что они одевались. В древние времена все было проще — платья простых покроев. Конечно, мы очень мало знаем об их одежде. Мы знаем, что не любили славяне украшать себя всякими разными побрякушками. Это специфика славянской культуры", — говорит Владимир Петрухин. Откуда берется память? Самым достоверным источником знаний о жизни, происходившей многие столетия назад, остаются не письменные свидетельства, зачастую приукрашенные или созданные людьми, не понимавшими и осуждавшими чужую культуру, а археологические данные.