Около 40% россиян назвали электронное голосование более удобным, чем традиционное

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Больше половины россиян заявили об удобстве традиционного голосования на выборах, при этом около 40% выступили за электронный формат волеизъявления. Об этом сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Вызовы пандемии для электоральной демократии".

"55% россиян заявили о том, что им удобнее голосовать в традиционном формате с помощью бумажных бюллетеней. 39% заявили, что им удобен онлайн-формат, то есть им удобнее проголосовать в электронном формате", - сказал Мамонов.

Он добавил, что более популярным онлайн-голосование является среди молодежи. "Если в группе "18-24 года" 70% респондентов заявили, что им удобно голосовать в электронном формате, то среди респондентов 60+ таких оказалось 18%", - добавил Мамонов.

Он также отметил, что в настоящий момент 64% опрошенных в той или иной степени декларируют опасения в связи с заражением новым коронавирусом. По словам эксперта, "13% опрошенных заявляют, что очень боятся, 51% в какой-то степени опасается". По словам Мамонова, опасения граждан, связанные с новым коронавирусом, будут усиливать лояльное отношение к трехдневному голосованию. По данным ВЦИОМ, в настоящий момент 61% респондентов заявили, что им было бы удобнее, если бы выборы продолжались три дня, а не один, добавил он.

Дистанция - ключевое слово

По мнению руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, уже полтора года выборы по всему миру "имеют яркую коронавирусную повестку". "Так или иначе повестка избирательных кампаний вертится вокруг медицинских мер реагирования на пандемию, будущего системы здравоохранения. Однако ошибкой было бы утверждать, как это любит делать оппозиция, причем не только в России, что с помощью коронавирусных ограничений власть создает себе выигрышные условия", - подчеркнул политолог.

Вместе с тем он отметил, что организация выборов, при которой базовым требованием является обеспечение санитарной безопасности участников, "не прихоть, это не временно, это на долгие годы вперед, с этим надо смириться, научится жить и работать". "Ключевым словом, характеризующим актуальное состояние избирательных систем по всему миру, является "дистанция". Дистанция и в смысле времени - то самое многодневное голосование. И расстояние между людьми на избирательных участках, и дистанция в виде онлайн-форматов участия в голосовании", - подчеркнул Кузнецов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Исследование ВЦИОМ прошло в июне, участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек по всей России.