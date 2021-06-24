Первые чартерные рейсы между Карелией и Москвой запустят 15 июля

ТАСС, 24 июня. Столицу Республики Карелия, город Петрозаводск, впервые соединят чартерными авиарейсами с Москвой с 15 июля. Самолеты будут курсировать между регионами два раза в неделю. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР).

"Туроператор TUI запускает чартерную программу в Карелию. Вылеты начнутся 15 июля и продлятся до конца августа. <...> Москву и Петрозаводск впервые соединят чартерными рейсами. <...>Туры сформированы на базе рейсов "Северсталь Авиа", заявленная частота - два раза в неделю по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет в Петрозаводск будет производиться из московского Домодедово, тарифы - от 2, 9 тыс. рублей в одну сторону и от 5 тыс. рублей по маршруту Москва - Петрозаводск - Москва.

По данным пресс-службы, туры по Карелии уже доступны для бронирования. Туристам предлагают, в частности, четырехдневный тур "Привет, Карелия" с экскурсией по Петрозаводску, в горный парк Рускеала, природный заповедник и к водопаду Кивач, а также этно-походом в старинную деревню Ватнаволок и посещением первого русского курорта "Марциальные воды". Пятидневный тур по программе "Вся Карелия" предусматривает также посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка, анимационную программу "В гостях у шамана".