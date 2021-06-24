Бронепробег "Дорога Мужества" и форсирование Керченского пролива перенесли из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Организаторы бронепробега "Дорога Мужества" и форсирования Керченского пролива на бронеавтомобилях перенесли акцию на 2022 год из-за роста заболеваемости , сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Военно-технического общества".

Пятый бронепробег "Дорога Мужества", приуроченный к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, планировалось провести с 8 по 13 июля. Участники бронепробега должны были проехать на демилитаризованной и военной технике 1 300 км по маршруту Москва - Ржев - Вязьма - Смоленск - Брянск - Людиново - деревня Петрищево - Москва.

В состав колонны вошли отреставрированные автомобили, которые ранее находились на вооружении армии СССР, в том числе БТР-40, ЗИС-5 и модернизированный БРДМ-2 "Бекас".

"Нам очень жаль, что так получилось. Мы уже на 100% подготовились к мероприятию. В этом году в бронепробег должно было отправиться рекордное количество участников - 75 человек на 24 военных автомобилях. Мероприятие поддержало семь информационных партнеров, свои машины предоставили Росгвардия, Министерство обороны РФ, автомобильный завод "Урал". Однако ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, в Москве и регионах вводят ограничения на проведение массовых мероприятий", - приводятся в сообщении слова президента межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" Алексея Мигалина.

Он также отметил, что решение о переносе пятого юбилейного бронепробега на аналогичные даты в 2022 году, по тому же маршруту было принято после консультаций с Роспотребнадзором и администрациями регионов, через которые должен был пролегать маршрут.

"На следующий год будет перенесена еще одна военно-патриотическая акция "Военно-технического общества" - пятый "Керченский десант "Дорога Мужества" по форсированию Керченского пролива на бронеавтомобилях, который должен был состояться в начале августа в честь Керченско-Эльтигенской операции 1943 года", - отмечается в сообщении.

В 2020 году патриотическая акция "Дорога мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.