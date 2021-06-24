СМИ: у 86 финнов, вернувшихся из РФ с матчей Евро-2020, выявили коронавирус

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle .

Всего по результатам тестов, взятых у пересекавших пункты пропуска "Ваалимаа" и "Нуйямаа" на российско-финской границе, с 22 июня на первом пункте было выявлено 72 инфицированных, на втором - 14.

По данным Округа социального и медицинского обслуживания Южной Карелии, через "Ваалимаа" в Финляндию 22 июня вернулись 1,7 тыс. человек, из них тесты были взяты только у порядка 900, еще 800 во вторник вечером пропустили через границу без тестирования из-за загруженности погранпункта. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин.

По информации газеты Etelä-Saimaa, через "Нуйямаа" 22 июня в Финляндию прибыло 760 человек, из них около 500 - футбольные болельщики. Тесты были взяты у 300 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала возвращающихся из России обязательно проходить тест. "Важно, чтобы каждый человек, который приезжает оттуда, шел на тест, так мы сможем перехватить возможные случаи заражения", - подчеркнула она.

Всего около 4 тыс. граждан Финляндии приобрели билеты на матчи с участием своей сборной в Санкт-Петербурге.