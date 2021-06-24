В Петербурге из-за жары на 27% выросли траты на шляпы, фруктовый лед и вентиляторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Жители и гости Петербурга за последнюю неделю, когда в городе установилась аномальная жара, на 27% увеличили расходы на кондиционеры, солнцезащитные кремы, шляпы, мороженое и лимонады. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных "Первый ОФД" (входит в Группу ВТБ).

"Жители и гости Санкт-Петербурга за последнюю неделю на 27% увеличили расходы на популярные в жару товары - кондиционеры, солнцезащитные кремы, шляпы, мороженое и лимонады. Больше всего - в 4,5 раза - выросли расходы на вентиляторы, при этом на воду петербуржцы стали тратить всего на 7% больше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении, распространенном в четверг ВТБ.

Наибольший ажиотаж, по данным Первого ОФД, наблюдался с наступлением жары в сегменте климатической техники. Спрос на вентиляторы в Санкт-Петербурге за неделю вырос в 3,4 раза, а объем трат - в 4,5 раз, до 5,8 млн рублей. Количество купленных кондиционеров выросло в три раза, на них жители Санкт-Петербурга за семь дней потратили почти 4,3 млн рублей (в 3,2 раза больше, чем неделей ранее). Всего, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, оборот петербургских магазинов электроники и бытовой техники за неделю составил 394 млн рублей.

Также жители и гости Санкт-Петербурга активно запасались средствами защиты от солнца. Траты на крема от загара увеличились за неделю на 62%. На покупку шляп за семь дней было направлено более 800 тыс. рублей - на 22% больше, чем неделей ранее. Кроме того, вырос спрос на мороженое и прохладительные напитки. В частности, за неделю жители и гости города потратили на мороженое и фруктовый лед более 7,8 млн рублей. Причем спрос на фруктовый лед вырос на треть к предыдущей неделе. На 11% увеличились траты на газировку: на покупку лимонадов в жару за неделю ушло 6 млн рублей. Столько же в Санкт-Петербурге потратили на воду, что на 7% больше, чем неделю назад.

"Ожидаем, что траты в этих категориях, а также в сегменте прохладительных напитков до конца недели продолжат бурный рост по мере повышения температуры в Северной столице", - отметил начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин.

Абсолютный температурный максимум июня был зафиксирован 23 июня в Санкт-Петербурге, где температура воздуха днем поднялась 34,7 градуса тепла, сообщил ранее журналистам главный синоптик города Александр Колесов. Установленный в среду рекорд максимальной температуры воздуха стал пятым подряд. Аномальная для города жара в 30 градусов и выше держится в Петербурге с 19 июня.