Во Всероссийский детский центр "Орленок" впервые провели газ

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 июня. / ТАСС/. Природный газ впервые провели во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок". В четверг состоялся запуск первой котельной, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Здесь была создана возможность газификации лагеря, с этого начнется масштабная газификация Туапсинского района, <...> сегодня газ пришел в "Орленок", - сказал в ходе церемонии запуска директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус отметил, что газификация лагеря планировалось еще во времена Советского Союза, однако сорвалась из-за распада СССР и событий 1990-х годов. "Сюда достаточно сложно было прокладывать газопровод из-за природных особенностей местности, однако у нас все получилось", - сказал Джеус.

Он отметил, что перевод котельных на газовое топливо позволит улучшить экологическую обстановку в центре, так как дети не будут дышать продуктами горения мазута и угля.

По информации пресс-службы ООО" Газпром межрегионгаз", газопровод высокого давления Джугба - Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края построили в декабре 2020 года. Инвестиционный проект по созданию сетей газораспределения в горных и труднодоступных местах Краснодарского края, где ранее отсутствовал сетевой газ, был реализован в рамках Программы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Проект позволит газифицировать несколько населенных пунктов Туапсинского района, а также другие объекты инфраструктуры Черноморского побережья.

"Орленок" - Всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.