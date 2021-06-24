Вологодский депутат получил штраф за фото в соцсети с травматическим пистолетом без кобуры

ВОЛОГДА, 24 июня. /ТАСС/. Депутат Вологодской городской думы Алексей Коновалов получил штраф в тысячу рублей за размещение в соцсетях фото своего травматического пистолета без кобуры. Об этом сообщил депутат в видеообращении на своей странице "ВКонтакте".

Ранее депутат выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, предположительно, травматического пистолета без кобуры, лежащего на переднем сиденье автомобиля, и подписал: "Всегда со мной". Его пост широко разошелся в социальных сетях и местных СМИ. Позже депутат удалил пост и признал, что нарушил закон.

"Только что вышел из Росгвардии, где была комиссия о моем правонарушении (фото с травматическим пистолетом в сториз Instagram). Учитывая мои положительные характеристики, а также что я не пользовался и не доставал из кобуры пистолет 15 лет, комиссия вынесла наказание в виде штрафа - 1 тыс. рублей и предупреждение", - сказал депутат в видеообращении.