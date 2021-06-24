В Тюменской области заболел ковидом лишь 1% участников исследований вакцины "Эпиваккорона"

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 1% добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Эпиваккорона" в Тюменской области, заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета в четверг.

В конце декабря 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса "Эпиваккорона", разработанной новосибирским центром "Вектор", пройдут на восьми площадках: в Московской области, в Казани, Тюмени и Калининграде.

"Из 500 добровольцев [в Тюменской области] только порядка 1% заразились коронавирусом. При этом кто-то из заболевших получил не вакцину, а плацебо, кто-то заболел между первой и второй прививкой", - рассказали в пресс-службе, добавив, что большинство участников исследования чувствуют себя хорошо.

Исследования вакцины в Тюменской области начали 30 ноября 2020 года. Они проводятся на базе Тюменского государственного медицинского университета. На начальном этапе специалисты провели скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследования, исследование на содержание наркотиков и алкоголя. Первых добровольцев начали прививать в декабре 2020 года. Исследование рассчитано на полгода.

Участие в исследовании принимают наиболее подверженные риску заражения коронавирусом - работники системы образования и здравоохранения. Четверти участников исследования вводят плацебо - это необходимо, чтобы сравнить действие настоящего препарата с недействующим. Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к коронавирусу сроком не менее чем на шесть месяцев.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на трех тыс. добровольцах.