Эксперт сообщил об отмене 10% бронирований на курортах Кубани из-за новых ограничений

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Введение властями Краснодарского края обязательного наличия отрицательных ПЦР-тестов у туристов при заселении в гостиницы и санатории с июля и сертификата о вакцинации с августа привели к мгновенной отмене 10% бронирований мест на курортах региона в высокий сезон, заявил ТАСС вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, в пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Пошли валом отмены броней на высокий сезон: справки ПЦР - это дополнительные расходы, и вопросы, связанные с прививкой, тоже. Объем отмен на данный момент 10% в общем объеме бронирования", - сказал Волков.

Он добавил, что по прогнозам общая доля отмененных в высокий сезон бронирований из-за данных ограничений может достичь 80%, проведение турсезона находится под угрозой срыва. "По нашим подсчетам могут отмениться 80% всех броней, турсезона не будет при таких обстоятельствах. Мотивации не происходит, теневой сектор зарабатывает деньги, экономика проседает", - резюмировал Волков.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с пандемией.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.