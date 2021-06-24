На Кубани до 2025 года вложат более 4 млрд рублей в развитие газоснабжения

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 июня. / ТАСС/. ООО "Газпром межрегионгаз" в рамках инвестиционной программы развития системы газоснабжения направит в период до 2025 года более 4,2 млрд рублей на развитие газоснабжения в Краснодарском крае, сообщил журналистам в четверг генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Уровень газификации в Краснодарском крае достигает 83%, это выше среднероссийского. Негазифицированными остаются около 500 населенных пунктов, расположенных в труднодоступной местности.

"В декабре 2020 года утвердили программу развития системы газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы, она амбициозная, 4,2 млрд рублей на развитие именно системы газоснабжения. Только в Краснодарском крае 140 тыс. домовладений находятся в газифицированных населенных пунктах, сейчас будет определен единый оператор по газификации, который займется этой работой в ближайшие два года без использования средств граждан. Эта большая масштабная работа стартует здесь, в "Орленке", - сказал Густов.

Директор всероссийского центра "Орленок" Александр Джеус пояснил, что газификация населенных пунктов в крае будет способствовать развитию агротуризма.

"Меня очень радует, что Краснодарский край станет еще более экологичным, мы развиваем не только пляжное направление, но и агротуризм. Мы думаем, что с газификацией населенных пунктов туристы тоже поедут туда, появится возможность у наших фермеров и селян развивать экологичное производство", - сказал Джеус. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале по итогам встречи с руководством "Газпром межрегионгаз", что Туапсинский район, где вводится новый газопровод, считался труднодоступным и слабогазифицированным. Введение же в эксплуатацию газопровода даст возможность газифицироовать ряд социальных объектов и порядка 3 тыс. домов, добавил он.

Газопровод высокого давления п. Джугба - п. Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края построен в декабре 2020 года. Крупный инвестиционный проект по созданию сетей газораспределения в горных и труднодоступных местах Краснодарского края, где ранее отсутствовал сетевой газ, был реализован в рамках Программы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации за счет инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз". Проект позволит газифицировать несколько населенных пунктов Туапсинского района, а также другие объекты инфраструктуры Черноморского побережья.