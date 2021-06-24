Зюганов выступил против дискриминации невакцинировавшихся россиян

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Дискриминация людей, которые не сделали прививку от коронавируса, недопустима, при этом вакцинация должна носить добровольный характер, а властям следует информировать людей о необходимости защиты от инфекции. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в кулуарах предвыборного съезда коммунистов в Подмосковье.

"Любые меры должны носить очень продуманный и аккуратный характер. Когда дискриминация начинается по причине того, привился или не привился, это очень опасно. Поэтому все надо делать с умом и аккуратно", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о поддержке обязательной вакцинации.

Политик напомнил, что некоторым гражданам вакцинация противопоказана. По его словам, дискриминации невакцинировавшихся быть не должно. "Это [вакцинация] должно быть добровольно, но надо уметь с людьми работать и подсказывать, как уберечься", - считает коммунист.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Схожие решения приняли и в ряде других регионов.

При этом оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в столице сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.