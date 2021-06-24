Ллойд Уэббер обратился в суд с целью обнародования данных исследований по COVID-19

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и ряд его коллег-импресарио сообщили в четверг о том, что обратились в суд с целью раскрытия британским правительством не обнародованных данных исследований по COVID-19, на основе которых вводятся ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщает агентство Reuters .

"Сегодня, когда все громче раздаются голоса [представителей] самых различных театров, индустрии развлечений, мы вынуждены пойти дальше, - заявил Ллойд Уэббер. - Теперь мы просто обязаны ознакомиться с данными, которые так несправедливо используются для удушения нашей сферы".

По словам концертных менеджеров и театральных продюсеров, в том числе Кэмерона Макинтоша и Сони Фридман, им необходима подобная информация, чтобы спланировать мероприятия на летний сезон.

Ранее деятель искусства и предприниматель, прославившийся такими музыкальными постановками, как "Призрак оперы" (1986) и "Иисус Христос - суперзвезда" (1970), отказался от идеи полностью открыть свои театры в Великобритании до снятия коронавирусных ограничений в стране. Хотя до этого объявил, что откроет все свои театры 21 июня, даже если ограничения продолжат действовать, не побоявшись даже ареста. От подобного демарша он отказался, как сообщалось, после предупреждений о том, что в этом случае могут быть выписаны административные штрафы в сотни фунтов всем сотрудникам его театров, а также зрителям.

Согласно действующим с 17 мая нормам, развлекательные заведения в стране должны действовать при заполняемости не более 50%, но в любом случае пускать не более 1 тыс. зрителей. Многие руководители театров посчитали, что открывать свои площадки в таких условиях просто нерентабельно, и приняли решение дождаться дня, когда все ограничения будут окончательно сняты. Ожидалось, что это произойдет 21 июня, однако в середине месяца британский премьер Борис Джонсон проинформировал, что снятие ограничение будет отложено на месяц, до 19 июля.