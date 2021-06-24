Трюдо признал ответственность Канады за наличие сотен могил у экс-школы для детей индейцев

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Канада несет ответственность за обнаруженную 751 безымянную могилу на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"С грустью узнал об обнаружении останков детей в безымянных могилах около бывшей школы-интерната Мэривел в Саскачеване, - сказал он. - [Душевная] травма и обида, которую вы [коренные жители страны] чувствуете, - это ответственность Канады". Трюдо назвал обнаружение этого захоронения, а также аналогичного захоронения у другой бывшей школы для индейцев в провинции Британская Колумбия, "частью большой трагедии" и "позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости". Премьер-министр пообещал, что власти выделят средства на поиски других подобных захоронений.

Ранее в четверг телеканал CBC сообщил, что на месте бывшей школы-интерната в провинции Саскачеван было найдено 751 захоронение. С помощью спецоборудования их обнаружили представители одной из коренных народностей Канады, которые начали поиски 2 июня этого года. Предположительно, в могилах находятся останки погибших во время учебы в этом учебном заведении детей индейцев. Данная школа функционировала с 1899 по 1996 годы.

В конце мая стало известно, что на территории бывшей школы для детей индейцев в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) в ходе раскопок были обнаружены захороненные останки 215 несовершеннолетних. Эта школа функционировала с 1890 по 1969 год и была одной из самых крупных в Канаде. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра сэра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.