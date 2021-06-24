В Старой Ладоге планируют установить бюст археолога Анатолия Кирпичникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Памятник выдающемуся археологу, первооткрывателю наследия Старой Ладоги Анатолию Кирпичникову планируют установить перед Климентовской башней Староладожской крепости. Об этом в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил соучредитель и председатель правления благотворительного фонда "Наша память" Сергей Полторак.

"В конце мая мы подали ходатайство на имя председателя правительства Ленинградской области Александра Дрозденко об увековечении памяти выдающейся личности Ленинградской области Кирпичникова. В настоящее время это ходатайство находится на рассмотрении в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, в нем идет речь об установке памятного знака в виде бюста на площадке перед Климентовской башней Староладожской крепости у начала тропы на земляное городище. То есть в тех местах, где Анатолий Николаевич непосредственно работал", - сказал он.

Полторак добавил, что эскиз разработан скульптором Олегом Шоровым, был сделан еще при жизни археолога. Сделать его планируют из бронзы, постамент будет из гранита, примерная стоимость - около 5 млн рублей.

Российский археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Анатолий Кирпичников умер в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года 16 октября 2020 года.

Анатолий Кирпичников внес большой вклад в изучение Старой Ладоги в Ленинградской области. С 1972 года ученый возглавлял Староладожскую экспедицию Института истории материальной культуры. За заслуги в 2013 году Анатолий Кирпичников удостоился звания почетного гражданина Ленинградской области.